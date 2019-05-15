Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyada dolaşan ve Ülker Stadyumu turuna gelen ufak bir Galatasaray taraftarının 'kıyafetini ters giydirme' konusuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, bugün sosyal medyada Galatasaraylı bir çocuğun sarı-kırmızılı hırkasının ters giydirilmesi hakkında açıklama yaptı. Kulüp, konunun kendileriyle ilgili olmadığını belirtirken, “Bugüne kadar binlerce çocuğumuz stadımızdan mutlu ayrılmıştır. Kapılarımız bütün miniklerimize sonuna kadar açıktır“ ifadelerini kullandı....



































