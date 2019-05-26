Fenerbahçe yönetimi, kötü geçen sezonu unutturmak ve 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda tecrübesinden yararlanmak amacıyla eski oyuncusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in 3 ismine daha göz dikti…

Kaynak: haberinburada. . ....