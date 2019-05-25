UEFA tarafından 2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya uymadığı için bir üst kurula sevk edilen Fenerbahçe, son durum hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kulübümüz Yargı Dairesi'ne sevk edilirken, UEFA müsabakalarından men edilmemesi tavsiye edilmiştir