Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçeliliği ile bilinen komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımında bulundu.