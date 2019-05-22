FENERBAHÇELİ DİEGO REYES, MEKSİKA’DAN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ
Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği isimlerin aşında gelen savunma oyuncusu Diego Reyes'in, Meksika'nın Club America ekibinden gelen teklifi reddettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de ilk yarıdaki kabusun ardından takımdan kiralık olarak gönderilen Diego Reyes, Meksika Ligi ekiplerinden Club America'dan gelen teklifi reddetti.
Kaynak: haberinburada. ....
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