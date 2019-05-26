FENERBAHÇELİ FREY’E SÜRPRİZ TALİP
İngiltere Championship ekibi Leeds United'ın, Fenerbahçeli futbolcu Frey'in peşinde olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Frey'e İngiliz ekibi Leeds United'ın takip olduğu iddia edildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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