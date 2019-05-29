FENERBAHÇELİ SOLDADO EŞYALARINI TOPLADI! BAVULLARININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Fenerbahçe için kötü geçen sezonda ayakta kalan isimlerden olan Soldado, Instagram'dan kolilenmiş paketleri paylaşarak ayrılık sinyalini verdi. Hatırlanacağı gibi sarı lacivertli ekipte oynayan Valbuena sezon biter bitmez Olympiakos'a imza atmıştı.
Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado ayrılık sinyalini verdi. İspanyol futbolcu kolilenmiş paketleri Instagram'dan paylaştı.
Kaynak: haberinburada....
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