FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN ACUN ILICALI’YA MESAJ: ACUN ABİ MESUT’U FENER’E GETİR
Fenerbahçeli taraftarların Mesut Özil aşkı bitmiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Acun Ilıcalı'yı mesaj yağmuruna tutarken, Twitter'da “Acun abi Mesut'u Fener'e getir“ hashtagi TT oldu.
Arsenal'de menajer Unai Emery ile yaşadığı sorunlardan dolayı Londra'dan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil için yine ve yeniden Fenerbahçe iddiaları gündeme geldi. Mesut Özil'in düğününe katılan Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımın arından sarı-lacivertli taraftarlar, Ilıcalı'yı mesaj yağmuruna tutarken, “#AcunAbiMesutuFenereGetir“ hashtaghi bir anda Türkiye Twitter gündemine girdi.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mide Küçültme Ameliyatlarıyla İlgili Meclis’Te Alt Komisyon Kuruldu
- Ramazan Bayramında Tatilci Akınına Uğrayan Edirne’De 3 Ton Ciğer Tüketildi
- Almanya’Da Müslümanların Yaşadığı Mahalledeki Evlerin Posta Kutularına Irkçı Mektuplar Bırakıldı
- Meteoroloji’Den 26 İl İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Geliyor
- Saadet Partisi İl Başkanlığı’Nın Bulunduğu Binada Yangın Çıktı.
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Julian Assange’In Cezaevinde Kaydedilmiş Görüntüleri Yayınlandı
- May’İn İstifasının Ardından Yeni Başbakan Ve Yeni Lider Nasıl Belirlenecek? İşte Yanıtı
- Avustralya’Da Hoparlörlere Gizlenmiş 840 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Ele Geçirildi
- Uber Sürücüsünden 25 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırı
- Google’In Yeni Bilgisayar Oyunu Platformu Stadia Kasım Ayında Hizmete Girecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar