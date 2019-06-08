Mide Küçültme Ameliyatlarıyla İlgili Meclis’Te Alt Komisyon Kuruldu
Barcelona, Fenerbahçe’Nin Gündemindeki Buffon İle İlgilenmediklerini Açıkladı!
Binali Yıldırım’In ’Ortak Yayını Yönetsin’ Dediği Uğur Dündar’In Liderlerle Yaptığı Programlar
İspanyollardan Bomba İddia: Arda, Galatasaray’A Dönmek İstiyor
Didem Arslan Yılmaz: Binali Yıldırım, Uğur Dündar’I İstemişse Bence Sorun Yok
Manchester United, Ozan Kabak’I İstiyor!
Galatasaray’In Gündemindeki Ryan Babel’Den Aslan Paylaşımı!
Rapid Wien Forması Giyen Mert Müldür Beşiktaş Yolunda!
Fenerbahçeli Taraftarlardan Acun Ilıcalı’Ya Mesaj: Acun Abi Mesut’U Fener’E Getir
Galatasaray’In Trezeguet Israrı Bitmiyor!
Ramazan Bayramında Tatilci Akınına Uğrayan Edirne’De 3 Ton Ciğer Tüketildi
Türkiye’Nin En Uzun İçme Suyu Tüneli ’Gerede’ Tamamlandı
Ulaştırma Bakanlığından Marmaray İddiasına Yanıt: 54 Setin 43’Ü Her Gün Hizmet Veriyor
Galatasaray, Terim’İn De Onay Verdiği Salih Uçan İçin Harekete Geçti
Almanya’Da Müslümanların Yaşadığı Mahalledeki Evlerin Posta Kutularına Irkçı Mektuplar Bırakıldı
Meteoroloji’Den 26 İl İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Geliyor
Saadet Partisi İl Başkanlığı’Nın Bulunduğu Binada Yangın Çıktı.
Julian Assange’In Cezaevinde Kaydedilmiş Görüntüleri Yayınlandı
Ordu’Da Ekrem İmamoğlu’Nun Vıp Salonunda Tartıştığı Anların Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı
Saçlarını Yaptırmak İçin Kuaföre Gitti, Canından Oluyordu

Fenerbahçeli taraftarlardan Acun Ilıcalı’ya mesaj: Acun abi Mesut’u Fener’e getir

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN ACUN ILICALI’YA MESAJ: ACUN ABİ MESUT’U FENER’E GETİR

Fenerbahçeli taraftarların Mesut Özil aşkı bitmiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Acun Ilıcalı'yı mesaj yağmuruna tutarken, Twitter'da “Acun abi Mesut'u Fener'e getir“ hashtagi TT oldu.

Tarih : 08 Haziran 2019, 13:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Taraftarlardan Acun Ilıcalı’Ya Mesaj: Acun Abi Mesut’U Fener’E Getir(6/10)2

Arsenal'de menajer Unai Emery ile yaşadığı sorunlardan dolayı Londra'dan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil için yine ve yeniden Fenerbahçe iddiaları gündeme geldi. Mesut Özil'in düğününe katılan Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımın arından sarı-lacivertli taraftarlar, Ilıcalı'yı mesaj yağmuruna tutarken, “#AcunAbiMesutuFenereGetir“ hashtaghi bir anda Türkiye Twitter gündemine girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Fenerbahçeli  Taraftarlardan  Acun  Ilıcalı’Ya  Mesaj  Acun  Abi  Mesut’U  Fener’E  Getir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER