Türk Hava Yolları Teknik Çok Sayıda Personel Arıyor! İşte Şartlar
Tcdd, Trenle 27,88 Euroya Sofya Turu Düzenliyor
Comolli’Den Sürpriz Mesut Özil Açıklaması
Trabzonspor’Un Yıldızı Yusuf Yazıcı’Ya Tarihi Teklif!
Beşiktaş, Bb Erzurumsporlu Lokman Gör İle Anlaştı
Sağlık Bakanlığından Tatlı Uyarısı
Bakan Albayrak’Tan Ramazan Bayramı Paylaşımı
Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Turan Çifti, İlk Kez Oğullarının Fotoğrafını Paylaştı
10 Ülke Bugün Bayramı Kutluyor
Fıfa Kulüpler Dünya Kupası 2 Yıl Katar’Da Yapılacak
Yasin Öztekin, Galatasaray’A Dava Açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 Konusunda Geri Adım Atmamız Söz Konusu Değil
Selçuk Şahin Ve Emel Şahin Çeşme’De Aşk Tazeledi
Fenerbahçeli Yabancılar Fener Ol Kampanyası İçin Pürüz Çıkardı
Atletico Madrid’Den Eljif Elmas’A Sürpriz Teklif!
Ak Parti’Nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Rakiplerinin Bayramını Kutladı
Son Dakika! Ysk’Nın Olay Yaratan Kararına Erdoğan’Dan İlk Yorum: Yanlış Anlaşılma Var, İtirazımızı Yaptık
Meteoroloji’Den Son Dakika Uyarısı: İstanbul Ve Bazı İllerde Yağış Bekleniyor
Ysk’Nın Tartışma Yaratan Kararına Bahçeli’Den İlk Yorum: Anlaşılması Zor
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize Hakaret Asla Kabul Edilemez

Fenerbahçeli yabancılar Fener Ol kampanyası için pürüz çıkardı

FENERBAHÇELİ YABANCILAR FENER OL KAMPANYASI İÇİN PÜRÜZ ÇIKARDI

Fener Ol kampanyası için TV 8'de yapılan canlı yayında Fenerbahçe kaptanlarından Volkan Demirel, “Takım olarak bizim de katkımız olsun istiyoruz. 10.000 forma alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyoruz“ demişti. Takım içinde bazı yabancıların buna yanaş

Tarih : 04 Haziran 2019, 11:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Yabancılar Fener Ol Kampanyası İçin Pürüz Çıkardı(9/10)5

Fenerbahçe'de kulübün ekonomik durumunu düzeltmek ve özellikle UEFA ile oluşan Finansal Fair Play kriterlerini karşılamak adına başlatılan 'Fener Ol' kampanyası tüm hızıyla sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Fenerbahçeli  Yabancılar  Fener  Ol  Kampanyası  İçin  Pürüz  Çıkardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER