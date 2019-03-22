Ersun Yanal'ın gelmesiyle Fenerbahçe'de daha fazla forma şansı bulan Soldado'nun sözleşmesinin otomatik uzaması bekleniyordu. İspanyol golcünün sözleşmesinde bulunan “En az 1 devreyi tamamlamalı“ şartı bütün işi değiştirdi.

Roberto Soldado'nun; 20 maç oynaması halinde otomatik olarak bir yıl daha Fenerbahçe'de kalmasını sağlayacak sözleşmede “En az 1 devreyi tamamlamalı“ şartı işi bozdu.

Kaynak: haberinburada. ....