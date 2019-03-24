Fenerbahçe’De Çok Eleştirilen Slimani’Ye Sürpriz Talip
Trabzonspor’Un Antalyaspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı
Uğur Dündar Depremi! ’Haksızlığa Karşı Çıkıyorum’ Deyip İstifa Etti
Ak Parti 9 İlde Yüzde 60’In Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı
Yerel Seçimler Sonrası Partiler İçin İtiraz Süreci Başladı
Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde

Fenerbahçe’nin Genç Oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Ankaragücü Maçında İlk 11’de Sahaya Çıkacak

FENERBAHÇE’NİN GENÇ OYUNCUSU OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN, ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11’DE SAHAYA ÇIKACAK

Mehmet Topal'ın sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında oynaması zor görünürken, sarı-lacivertli takımın genç oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, idmanlarda gösterdiği performansla hocasını etkilemeyi başardı.

Tarih : 24 Mart 2019, 16:30
Puan Ver : Fenerbahçe’Nin Genç Oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Ankaragücü Maçında İlk 11’De Sahaya Çıkacak(5/10)1

Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun yaptığı antrenmanla sürdürürken, Ersun Yanal kritik maç öncesinde sakatlığı süren Mehmet Topal'ın yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdi. Fakat sağlık ekibi Ankara deplasmanında tecrübeli oyuncunun oynamasının zor olduğunu iletmesi üzerine, Yanal yeni çözümler üzerine çalışmalara başladı. Tecrübeli çalıştırıcının, Topal'ın yerine idmanlarda Jailson'u değil Oğuz Kağan Güçtekin'i denemesi dikkat çekti....

















Etiketler: Fenerbahçe’Nin  Genç  Oyuncusu  Oğuz  Kağan  Güçtekin  Ankaragücü  Maçında  İlk  11’De  Sahaya  
Çıkacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER