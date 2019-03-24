Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun yaptığı antrenmanla sürdürürken, Ersun Yanal kritik maç öncesinde sakatlığı süren Mehmet Topal'ın yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdi. Fakat sağlık ekibi Ankara deplasmanında tecrübeli oyuncunun oynamasının zor olduğunu iletmesi üzerine, Yanal yeni çözümler üzerine çalışmalara başladı. Tecrübeli çalıştırıcının, Topal'ın yerine idmanlarda Jailson'u değil Oğuz Kağan Güçtekin'i denemesi dikkat çekti....



































