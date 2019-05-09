Adı Fenerbahçe ile anılan Çaykur Rizespor'un Kosovalı oyuncusu Vedat Muriqi'ye, Fransız ekibi Toulouse talip oldu.

Çaykur Rizespor'da 31 maçta; 14 gol, 7 asistlik performansıyla transferin gözdesi olan Vedat Muriqi hakkında açıklama geldi. Muriqi'nin Fenerbahçe'ye imza attığı iddia edilirken, menajeri Haluk Canatar, böyle bir durumun olmadığını söyledi

Kaynak: haberinburada. ....