FENOMEN YOUTUBER KENDİNDEN GEÇTİ! SEVGİLİSİYLE DANSI OLAY YARATTI
YouTuber Danla Bilic ve sevgilisi önceki gün bir ödül törenine katıldı. Kenan Doğulu'nun sahne çıkmasıyla kendisinden geçen Danla, sevgilisiyle piste çıkarak dans etti.
YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki akşam sevgilisi ile bir ödül törenine katıldı.
Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla kendinden geçen Danla Biliç, sevgilisiyle birlikte piste çıkarak dakikalarca dans etti.
SEVGİLİSİYLE DANS ETTİ
Geceye sakin başlayan Danla Bilic daha sonra eğlencenin tadını çıkardı....
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