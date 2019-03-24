Ak Parti 9 İlde Yüzde 60’In Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı
Yerel Seçimler Sonrası Partiler İçin İtiraz Süreci Başladı
Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek
Yiğit Bulut’Tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak
Ak Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı Başkanı Yasir Çelik İle Ak Partililer Arasında Tartışma Çıktı

Fenomen YouTuber kendinden geçti! Sevgilisiyle dansı olay yarattı

FENOMEN YOUTUBER KENDİNDEN GEÇTİ! SEVGİLİSİYLE DANSI OLAY YARATTI

YouTuber Danla Bilic ve sevgilisi önceki gün bir ödül törenine katıldı. Kenan Doğulu'nun sahne çıkmasıyla kendisinden geçen Danla, sevgilisiyle piste çıkarak dans etti.

Tarih : 24 Mart 2019, 00:40
Puan Ver : Fenomen Youtuber Kendinden Geçti! Sevgilisiyle Dansı Olay Yarattı(9/10)5

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki akşam sevgilisi ile bir ödül törenine katıldı.

Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla kendinden geçen Danla Biliç, sevgilisiyle birlikte piste çıkarak dakikalarca dans etti.

SEVGİLİSİYLE DANS ETTİ

Geceye sakin başlayan Danla Bilic daha sonra eğlencenin tadını çıkardı....

















Etiketler: Fenomen  Youtuber  Kendinden  Geçti  Sevgilisiyle  Dansı  Olay  Yarattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER