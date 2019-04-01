Ocak ayında girişimde bulunulan Manuel Fernandes, Sarı-Kırmızılılar'dan 3.5 milyon euro garanti maaş isteyince bu transferde kapılar kapatıldı.

Lokomotiv Moskova'da kadro dışı kalan ve adı sıkça Galatasaray ile anılan eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes'in talep ettiği garanti ücret dudak uçuklattı. Son günlerde adı Galatasaray ile yeniden anılan Fernandes'in Ocak ayında istediği astronomik ücret nedeniyle Florya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada....