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’FETÖ Borsası’ infazında önemli detay!

’FETÖ BORSASI’ İNFAZINDA ÖNEMLİ DETAY!

“FETÖ Borsası“ sanığı işadamı Ahmet Kurtuluş'un ölümünden iki ay önce 'suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş tarafından öldürüleceğine' dair savcılığa gelen ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Cinayeti işleyen Y.T. de emniyetteki ilk ifadede s

Tarih : 03 Haziran 2019, 13:30
Puan Ver : ’Fetö Borsası’ İnfazında Önemli Detay!(9/10)5

AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan iki ay önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na yapılan bir ihbarda, suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş tarafından Ahmet Kurtuluş'a yönelik silahlı saldırı eylemi yapılabileceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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