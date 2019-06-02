FETÖ’YA FİNANS KAYNAĞI SAĞLAYAN DERNEK BAŞKANI YAKALANDI
FETÖ örgütüne finans kaynağı sağladığı tespit edilen Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanı Cemal Lostar Yalova'da saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan soruşturma kapsamında örgüte mensup Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin örgüt adına faaliyet yürüterek usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen derneğin başkanı eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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