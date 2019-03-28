Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve son olarak Akhisarspor'da Safet Susic'in ekibinde yer alan Fevzi Layiç, kuzeni Adem Ljajic ve eski öğrencisi Fatih Öztürk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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