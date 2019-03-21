Togolu hakem Kokou Hougnimon Fagla, şike yaptığı gerekçesiyle FIFA tarafından ömür boyu men cezasına çarptırıldı.

FIFA, bir hazırlık maçında şike yaptığı ve maçın sonucuna tesir ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı Togolu hakem Kokou Hougnimon Fagla'nın cezasını açıkladı. Fagla, şike yapmaktan suçlu bulundu ve hakemlikten ömür boyu men cezası aldı.

Kaynak: haberinburada....