Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in önümüzdeki sezon takımda olmayacağını açıkladı. Orman ayrıca Karius'un yerine Utku'nun oynaması gerektiğini söyledi. Orman ayrıca Guti'ye kalan 8 haftada şans tanıyacaklarını sözlerine ekledi....



































