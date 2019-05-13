FİKRET ORMAN’A YENİLEN HÜRSER TEKİNOKTAY: SEÇİM İPTALİ İÇİN BAŞVURACAĞIZ
Beşiktaş'ta dün gerçekleşen kongrede Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, seçimin iptali için dava açacaklarını söyledi. Tekinoktay, usulsüz üye olduğu iddia edilen 5268 kişinin isim listesini mahkeme kararına rağmen vermeyen Denetim Kurulu hakk
Beşiktaş'ta dün gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da Fikret Orman'a karşı aday olarak çıkan ve 1617 oy alan Hürser Tekinoktay, seçimin iptali için başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Aradaki farkın 1275 olduğunu ve bunun da hemen hemen 640 kişinin oyuna tekabül ettiğini söyleyen Tekinoktay, “640 kişi Fikret Orman yerine beni tercih etmiş olsaydı, ben kazanmış olacaktım. Burada dikkat edilmesi gereken nokta özellikle 17....
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