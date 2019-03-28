Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile Burak Yılmaz'ın ileride tekrar aynı takımda oynayabileceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Cenk iyi bir çocuktur iyi Beşiktaşlıdır. Burak da öyle. Keşke zamanında Beşiktaş'ta beraber oynasalardı....



































