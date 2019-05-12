Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oyunu kullandıktan sonra Galatasaray maçıyla ilgili sert konuştu. Orman, özellikle Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın hakemi Bülent Yıldırım hakkında ağır cümleler sarf etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme ilişkin konuştu. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemine değinen Orman, “O maçı Galatasaray yöneticisi yönetse, vicdanı rahatsız olur o kararları vermezdi. Bu hakemler gençlere örnek olursa, rezillik olur“ ifadelerini kullandı....



































