Kongrede konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Hakkımda şaibeler varmış. Delikanlıysanız çıkın konuşun. Ama konuşamazlar, onlar ancak arkamdan karı gibi konuşurlar.“ dedi. Orman gelen tepkiler üzerine, “Oruçluluğuma verin özür dilerim, haklısınız“ dedi.