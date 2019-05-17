Filipinler'in Palawan adasına bağlı Aracali Belediyesi, belediye başkanını seçmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Eşit sayıda oy alan iki belediye başkan adayından hangisinin seçileceğini belirlemek için “yazı-tura“ atıldı.

Kaynak: haberinburada....