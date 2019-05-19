Beyin kanseri olan 5 yaşındaki Filistinli Ayşe El Lulu, Kudüs'te tek başına kanser tedavisi gördükten sonra sevk edildiği Gazze'deki hastanede hayata gözlerini yumdu. İsrail'in ailesine refakatçi izni vermediği için tek başına hastanede yaşam mücadelesi veren ve bu mücadeleyi kaybeden talihsiz çocuğun dramı yürekleri burktu.

Kaynak: haberinburada....