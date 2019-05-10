Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay Görümlü belde belediyesinde işten çıkartılan ve mahkemeyle işine yeniden iade edilen Ali Güneş (40) daha sonra işinden istifa ederek aday olduğu 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı oldu. Güneş, “İşçi olarak kapıların kapanarak çıktığım Görümlü Belediyesi'ne belediye başkanı olarak dönmek için ahdettim“ dedi.

Kaynak: haberinburada....