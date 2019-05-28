FİNCANI 75 DOLARDAN SATILAN KAHVE ÇELİK KASADA SAKLANIYOR
ABD'nin San Francisco kentinde bir kafede satılan ve dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen “Elida Geisha 803“ün fincanı 75 dolara satılıyor. Çelik kasada saklanan kahve, kedi benzeri bir memeliye yedirilen hayvanın dışkısından elde ediliyor.
ABD'nin San Francisco kentinde bir kafe, fincanı 75 dolardan (yaklaşık 450 lira) Panama kahvesi satıyor. Dünyada sadece 45 kilo bulunduğu tahmin edilen kahve çelik kasada saklanıyor.
Kaynak: haberinburada....
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