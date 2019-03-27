İtalyan temsilcisi Fiorentina, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için 15 milyon euro teklif etti. Sarı lacivertli ekibin ise “20 milyon eurodan aşağı satmayı düşünmüyoruz“ dediği belirtildi. Fenerbahçe, 180 bin Euro bonservis ücreti ödeyerek aldığı

20 yaşındaki Makedon futbolcu için, Fiorentina'nın “15 milyon euroya alalım“ teklifinde bulunduğu, ancak sarı-lacivertlilerin teklife “Henüz çok genç ve potansiyelli bir oyuncu. Kendisini 20 milyon eurodan aşağı bırakmayı düşünmüyoruz“ yanıtını verdiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada....