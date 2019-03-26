Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçında yardımcısına küfür ettiği için 30 gün hak mahrumiyeti alan Fırat Aydınus'a bir şok daha... Federasyon Başkanı Hüsnü Güreli'nin talimatıyla Aydınus'un 30 günlük maaşı da kesildi. Aydınus ayda 17 bin TL ma