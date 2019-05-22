Siirt'te yağışlardan en büyük zararı fıstık bahçeleri gördü. Geçen yıl 70 lira olan fıstığın kilogramının bu sene 120 liraya çıkması bekleniyor.

Siirt'te sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bölgede birçok bahçede fıstık ağaçları büyük zarar gördü. Geçen yıl 70 lira olan fıstığın kilogramının bu sene 120 liraya çıkması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada....