Bursa'da yaşayan Erdal Civaroğlu (38), yaptığı araştırmaların ardından yurt dışından av köpeklerinin atası olarak bilinen Lagotto Romagnolo cinsi 3 köpek getirtti. Fiyatları 4 ila 6 bin lira arasında değişen köpeklere, 4 ay boyunca, geçmişte kral ve padişahların yediği belirtilen afrodizyak etkisi olduğu öne sürülen trüf mantarlarını bulabilmeleri için eğitim verdi. Eğitimin ardından köpekler, yurt dışında kilosu bin ila 9 bin euro arasında değişen fiyatlara satılan mantarları bulmaya başladı....



































