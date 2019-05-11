FİYATI 9 BİN EUROYA KADAR ÇIKAN TRÜF MANTARINI, LAGOTTO ROMAGNOLO CİNSİ KÖPEKLERLE BULUYOR
Bursa'da safkan ırk köpek yetiştiren Erdal Civaroğlu, eğittiği Lagotto Romagnolo cinsi köpekleri, yurt dışında kilo fiyatı 9 bin euroya kadar çıkan trüf mantarı toplamakta kullanıyor.
Bursa'da yaşayan Erdal Civaroğlu (38), yaptığı araştırmaların ardından yurt dışından av köpeklerinin atası olarak bilinen Lagotto Romagnolo cinsi 3 köpek getirtti. Fiyatları 4 ila 6 bin lira arasında değişen köpeklere, 4 ay boyunca, geçmişte kral ve padişahların yediği belirtilen afrodizyak etkisi olduğu öne sürülen trüf mantarlarını bulabilmeleri için eğitim verdi. Eğitimin ardından köpekler, yurt dışında kilosu bin ila 9 bin euro arasında değişen fiyatlara satılan mantarları bulmaya başladı....
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