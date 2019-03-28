FİYATI BİN LİRAYA KADAR ÇIKAN RAHİBE FİZAN TAVUK CİNSİNİ GÖRENLER HAYRAN KALIYOR
Hobi tavuk yetiştiriciliği son dönemde yaygınlaşırken, rahibe fizan cinsi tavuk, gövdesini kaplayan siyah ve kafasındaki beyaz tüylerle dikkat çekiyor. Ancak bu tavuk, bin liraya kadar çıkan fiyatı, bakımın zorluğu ve az üremeleri nedeniyle az tercih edil
Türkiye'de son dönemlerde popüler olan süs tavuğu yetiştiriciliği, ülke genelinde birçok cins tavuk ve horozun üretilip yaygınlaşmasını sağladı. Kimi süs tavukları büyüklükleri, yumurta renkleri gibi konularla popüler hale gelirken, rahibe fizan cinsi ise siyah gövdesi ve beyaz uzun saçları sayesindeki görünümüyle görenlerin ilgisini çekiyor. Tavuk güzellik yarışmalarının en gözde cinsi haline gelen rahibe fizan, bakımı en zor yapılan tavuk ve horoz türleri arasında....
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