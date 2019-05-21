Fransa'nın EURO 2020 Elemelerinde milli takımımız ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Fransa Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ve Andorra ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroya şu isimler çağrıldı.

Kaynak: haberinburada....