Senato'da hükümetin hazırladığı okul yasası çerçevesinde okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan ve merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) teklif ettiği madde 100 “hayır“ oyuna karşı 186 “evet“ oyuyla kabul edildi. 159 senatör de çekimser oy kullandı. Bu maddenin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'te onaylanması gerekiyor....



































