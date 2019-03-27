Türkiye ile aynı grupta yer alan Fransa'da Teknik Direktör Didier Deschamps, “Türkiye'de hava da atmosfer de sıcak olacak. Türk taraftarlar stadı kaynayan kazana çeviriyorlar.“ dedi.

Son şampiyon Fransa, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında, 8 Haziran'da Konya'da A Milli Futbol Takımımızın konuğu olacak. Elemelerdeki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, “Turnuvaya 6 puanla başlamak hedeflerimizden biriydi. Mart ayı bizim için olumlu geçti“ diye konuştu....



































