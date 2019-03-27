Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Mourinho için Fransız basınından sürpriz bir iddia geldi. L'Equipe, Mourinho'nun gelecek sezon Lyon ya da Monaco'yu çalıştıracağını açıkladı.

Manchester United'dan kovulduktan bu yana boşta olan Portekizli menajer Jose Mourinho'yla ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Kaynak: haberinburada. ....