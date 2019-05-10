Malili eski futbolcu Frederic Kanoute, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Sevilla kentinde cami yapımına destek için kampanya başlattı. Sevilla Cami Vakfının kentte cami ve İslam kültür merkezi inşa etme girişimine destek veren Kanoute, başlattığı kampanya ile proje için bağış yapılmasını istedi. Kanoute yayınladığı videoda, Sevilla Kulübünde oynadığı dönemde (2005-2012) bu kentte yaşayan Müslümanlara yardımcı olmaya çalıştığını aktararak, şimdi bu desteği herkesten beklediğini ifade etti....



































