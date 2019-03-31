Florya'da yüzler gülüyor. 31 Mart'a kadar 75 milyon TL'lik futbolcu alacaklarını ödemesi gereken Galatasaray yönetimi, sancılı sürece rağmen paraları zamanında hesaplara yatırınca, kulüpte derin bir 'oh' çekildi. Bu gelişmeyle beraber hem oyuncuların keyfi yerine geldi hem de teknik ekip ve yönetim rahatladı....



































