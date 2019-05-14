Ziraat Türkiye Kupası final maçı iki takımın taraftarını heyecanlandırıyor. Kıyasıya rekabet olacağı ZTK Galatasaray – Akhisar maçına geri sayım başladı. Peki Galatasaray – Akhisar Ziraat Türkiye Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta oynanacak?

Galatasaray ve Akhisar Belediyespor taraftarları Ziraat Türkiye Kupası final maçı için heyecanla bekliyor. Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray hafta sonu Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde Akhisarspor'u yenip Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürmek istiyor. Küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor ise tek hedef kupayı alarak önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak....



































