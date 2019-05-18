Spor Loto Süper Lig'in son haftalarına iyice yaklaşmışken aynı puanda olan Galatasaray ve Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. İki takımında heyecanla beklediği maç için nefesler tutuldu. Peki şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ve M. Başakşehir m