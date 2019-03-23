Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin birinci dönemi, Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mali açıdan ibra edilse de idari açıdan ibra edilmedi. Başkan Cengiz ve yönetimi 1 ay içerisinde seçim kararı alacak.

Galatasaray, uzun yıllar unutulmayacak bir mali ve idari genel kurul yaşadı ve yaklaşık 13 saat süren toplantı sırasında Mustafa Cengiz yönetimi, ilk dönemiyle mali ve idari yönden ibra edildi. 2. dönem ise mali yönden ibra edilirken, 27 oy farkla yönetsel olarak ibra edilmedi....



































