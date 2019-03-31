Galatasaray yönetimi, ikinci yarıda gösterdiği performansla adından söz ettiren Younes Belhanda'nın bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi.

Geldiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan Belhanda, ligin 2. yarısında Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri haline geldi. Faslı yıldızın yükselen performansı fiyatını da yansıdı....



































