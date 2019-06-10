Everton'ın kanat oyuncusu Yannick Bolasie, bu yaz Premier Lig'den ayrılmaya hazırlanıyor. Bolasie'nin Afrika Uluslar Kupası'nın ardından yeni durağının ise Türkiye olması bekleniyor. Goal'ün haberine göre Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, 30 yaşındaki oyuncuya imza attırmak istiyor....



































