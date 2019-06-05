GALATASARAY, ERZURUMSPORLU EDUOK’U İSTİYOR İDDİASI!
Kostas Mitroglou ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Samuel Eduok ile ilgileniyor.
Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray, BB Erzurumspor'un tecrübeli forveti Samuel Eduok'u transfer etmek istiyor. A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Erzurum yöneticileriyle temasa geçti.
Kaynak: haberinburada....
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