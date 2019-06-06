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Galatasaray, Fulham’ın yıldızı Jean Michael Seri için girişimlere başladı

GALATASARAY, FULHAM’IN YILDIZI JEAN MİCHAEL SERİ İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Badou Ndiaye'nin geleceği belirsizliğini korurken sarı kırmızılılar orta saha transfer için gaza bastı. Galatasaray Fulham'da oynayan 27 yaşındaki Jean Michael Seri için girişimlere başladı.

Tarih : 06 Haziran 2019, 11:30
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Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılarda rota İngiltere. Fransa'da yayım yapan L'Equipe gazetesinin haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de sezonu 19....

















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