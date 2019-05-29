GALATASARAY, GÖKAY GÜNEY İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Galatasaray, U21 Takımı kaptanlığını yapan Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Gökay Güney'in sözleşmesi bu sezon sona eriyordu. 20 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig maçında 213 dakika süre aldı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Zümrüt Apartmanı Kitabı Yayıncısı Basın Mensuplarına Tepki Gösterdi: Siz Asıl Tacizcilerin Peşinden Koşun
- Polisin Dur İhtarına Uymayan Şüpheliler Ortalığı Birbirine Kattı
- Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400’Lerin Teslimatı Takvim Doğrultusunda İlerliyor
- Bodrum Koylarını Mesken Tutan Beyaz Fok Görenleri Şaşkına Çevirdi
- Hakimin, Avukatın Etek Boyuna Karışmasına Adalet Bakanı’Ndan İlk Yorum
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Dzeko’Dan ’Fenerbahçe’Ye Transfer Olacak Mısın?’ Sorusuna Net Yanıt: Hayır
- Gümüş Fiyatları Yaklaşık Altı Ayın En Düşük Seviyesine İndi
- Mehmet Topal’Dan Ayrılık Açıklaması: Yapılan Algı, Yapanların İstediği Gibi Bitmeyecek
- Nazım Sangare: Şenol Güneş’İ Anlıyorum, Türk Tipim Yok
- Everton, Kagawa’Yı Kadrosuna Katmak İstiyor
DÜNYA HABERLERİ
- İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
- Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
- Londra’Da Bomba Sanılan Cismin Dev Noel Süsü Olduğu Ortaya Çıktı
- Karısını Aldatan Adamın Arabanın Üstünde Çıplak Gezme Cezası Kamerada!
- ’Bebek Benden Değil’ Diyerek Sevgilisini Dövdü, Bebeği Öldürmekle Tehdit Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar