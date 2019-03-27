Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u Emre Akbaba ve Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-0 mağlup etti.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında sahasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesislerinde 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la hazırlık maçında karşılaşan sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş'ün attığı gollerle mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı....



































