Galatasaray, milli takım arasında oynadığı hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Muğdat Çelik, Ryan Donk ve penaltıdan Selçuk İnan attı....



































