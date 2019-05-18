Süper Ligde şampiyonluğa giden Galatasaray yeni sezon için kadro çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, bir süredir izlediği Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u transfer ettiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, bir yandan Başakşehir maçına hazırlanırken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda hareket eden sarı-kırmızılıların ilk transferini yaptığı da öne sürüldü!

Kaynak: haberinburada. ....