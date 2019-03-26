GALATASARAY KARIŞTI! FATİH TERİM İMZALAMIYOR, İSTİFA BİLE EDEBİLİR
Galatasaray'da yönetimin ikinci dönem mali yönden ibra edilmemesinin ardından Fatih Terim'in bu süreç sonlanana kadar imza atmama kararı aldığı ortaya çıktı. Terim'in hatta yine seçim yapılırsa istifa teklifinde bile bulunabileceği belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ibra krizi sonrası seçim yapılana kadar yeni sözleşmeyi imzalamama kararı aldı.
Kaynak: haberinburada. ....
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